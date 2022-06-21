"Американські супутники" та нібито загибель понад 50 генералів: які дезінформації ворог поширював 20 червня

"Американські супутники" та нібито загибель понад 50 генералів: які дезінформації ворог поширював 20 червня

Центр протидії дезінформація заявляє, що станом на вечір 20.06 окупанти традиційно поширювали дезінформацію, фейки та маніпуляції.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Маніпуляція

Російська преса повідомляє, що «визнання РФ незалежності квазідержавних утворень на сході України вже включено до шкільного курсу історії Росії в розділ «відродження країни», в якому школярам також розповідають про голосування щодо поправок до Конституції РФ та пандемію коронавірусу»

Дезінформація

Попри на те, що бурові платформи є стаціонарними, а їхнє місцеперебування є загальновідомим, після їх обстрілу ЗМІ РФ заявили, що «за тиждень до удару по платформах «Чорноморнафтогазу» американські комерційні супутники здійснювали знімання цього район Чорного моря».

Дезінформація

В МО РФ заявили: «високоточними ракетами «Калібр» було завдано удару по пункту управління ЗСУ, внаслідок чого знищено понад 50 генералів та офіцерів, у тому числі генерального штабу, командування угруповання військ «Каховка» та десантно-штурмових військ»

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Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін відзначився пропагандистською заявою у своєму стилі про те, що США, "проголосивши перемогу в холодній війні, оголосили себе посланцями Господа на Землі".

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