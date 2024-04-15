Американські ЗМІ закликали Байдена та Трампа провести дебати

Американські ЗМІ ABC News, CBS News, CNN, NBCUniversal News Group і FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision (Univision Network News), NPR, PBS NewsHour і USA TODAY написали відкритий лист із проханням до кандидатів у президенти публічно взяти участь у теледебатах напередодні загальних виборів.

Про це інформує ABC News.

«З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року стають чіткими, ми — нижчепідписані національні інформаційні організації — закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов’язання брати участь у загальних виборчих дебатах до виборів у листопаді», — йдеться в листі.

Цей незвичайний крок стався на тлі виборчого циклу, під час якого практика дебатів, традиція американської кампанії, що склалася десятиліттями, зустріла невизначеність як з боку президента США Джо Байдена, так і колишнього президента Дональда Трампа.

Трамп, який пропустив усі чотири схвалені Національним комітетом Республіканської партії первинні виборчі дебати 2024 року та відмовився від одного із трьох своїх дебатів із Байденом у 2020 році, з ентузіазмом закликав Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.

"Президент Трамп дуже чітко сказав: він готовий обговорювати Джо Байдена в будь-який час, будь-де та в будь-якому місці. Ми знову закликаємо Джо Байдена взяти на себе зобов’язання вести дебати", – заявила прессекретар Каролайн Лівітт.

Кампанія Байдена висловила стурбованість організацією цих дебатів Комісією з президентських дебатів, сигналізуючи про те, що безпартійна група, яка спонсорувала події з 1980-х років, не знала своєї здатності організувати чесні дебати з Трампом.

У квітні 2022 року Республіканський національний комітет також одноголосно проголосував за вихід із Комісії з президентських дебатів.

Кампанія Байдена відмовилася коментувати новий лист, але президент раніше применшував бажання Трампа вийти з ним на сцену.

"Ну, якби я був на його місці, я б теж хотів обговорювати мене. Йому більше нічого робити", — сказав Байден журналістам у лютому.

У 2020 році відбулися лише два раунди дебатів за участю Байдена і Трампа. Треті заплановані дебати були скасовані після того, як колишній президент відмовився, оскільки через COVID-19 вони були перенесені з особистої зустрічі на віртуальну.

Потім Трамп напав на комісію, заявивши, що не прийме жодних їхніх змін, спрямованих на дотримання правил і обмеження перерв під час президентських дебатів, що залишилися.

Голосування RNC у 2022 році за відмову від санкціонованих комісією дебатів зобов’язало кандидатів зобов’язатися не брати в них участі.

Планується, що перші дебати цьогоріч відбудуться 16 вересня в університеті штату Техас, другі — 1 жовтня в університеті штату Вірджинія і треті — 9 жовтня в Університеті штату Юта, Солт-Лейк-Сіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо Трамп знову прийде до влади, НАТО хоче контролювати "Рамштайн".

Крім того, ми раніше інформували, що соратниця Трампа закликала Джонсона не надавати Україні фінансову допомогу.

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