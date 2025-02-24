Американський дипломат назвав ключову помилку США та Європи щодо України

Гігантською помилкою США та Європи було те, що вони повільно надавали допомогу Україні і повільно запроваджували санкції проти Росії.

Про це експосол США у Росії, професор політичних наук, директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету Майкл Макфол заявив у ефірі "Київ24".

Він пояснив причину помилки США та Європи щодо війни Росії проти України.

"Я особисто думаю, що це була гігантська помилка Сполучених Штатів і решти Європи, що вони так повільно рухалися, надаючи допомогу вашій країні. І так повільно рухалися, запроваджуючи ефективні санкції. Відповідь на ваше питання "чому" – це те, що вони боялися, що Путін може завдати удару у відповідь, особливо ядерною зброєю. На мій погляд, це була помилка, прорахунок. Ось чому вони рухалися так повільно", – розповів Макфол.

Він також прокоментував політику президента США Дональда Трапа щодо України та РФ.

"Зараз, звісно ж, перед вами стоїть ця гігантська трагедія, що президент Сполучених Штатів, виглядає так, що він перейшов на інший бік, він вже не підтримує Україну. Він відчайдушно намагається укласти нові відносини з Володимиром Путіним. І для мене особисто як для американця мені соромно це відчувати. Але ми тут теж не диктатура, і я хочу, щоб ви знали, що багато з нас намагається розвернути стратегію президента Трампа", – наголосив дипломат.

Він запевнив, що більшість американців не підтримують стратегію президента США щодо України та Росії. А нещодавнє опитування показало, що 81% американців не довіряють президентові Росії Володимиру Путіну.

Макфол вважає, що Трамп хоче встановлення нових двосторонніх стосунків з Росією.

"Це дуже правдиво, що президент Трамп хоче закінчити ізоляцію Росії. Він надіслав свою делегацію на чолі з держсекретарем Рубіо до Саудівської Аравії, щоб саме це й зробити, щоб відновити ці стосунки. Путін нічого взагалі не зробив, щоб відновити ці стосунки. Важливо розуміти, що для Трампа ця зустріч у Саудівській Аравії не була лише про перемовини про закінчення війни, вона була більше про встановлення нових двосторонніх стосунків з Росією", – переконаний експосол США в Росії.

Нагадаємо, напередодні Макфол також висловив думку, що нинішній переговорний процес США та Росії не приведе до довготривалого миру. Москва лише вимагає поступок, не пропонуючи нічого натомість.