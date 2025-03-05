Американський офіцер назвав справжню причину зупинки допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про припинення допомоги Україні після невдалої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, намагаючись використати цей крок для досягнення вигоди в переговорах.

Таку думку висловив доктор Ліам Коллінз – старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу, який прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони США в Україні в коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк.

"Причиною припинення допомоги майже напевно є результат катастрофічної зустрічі (Зеленського та Трампа - Ред.) в п'ятницю, 28 лютого. Хоча зустріч явно пройшла не так, як планувалося, Трамп шукає, як використати її на свою користь, і припинення допомоги посилює його позицію на переговорах", - розповів він.

Нагадаємо, раніше видання BILD опублікувало три можливі сценарії розвитку подій в Україні після суперечки Зеленського з Трампом.

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