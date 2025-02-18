Американський офіцер назвав подію, яка збільшить ймовірність припинення вогню в Україні

Україні вкрай важко продовжувати захищатися від агресії Росії, якщо вона втратить іноземну підтримку. У цьому плані ЄС має велике значення. Ба більше - якщо Євросоюз надасть майбутні гарантії безпеки у разі мирної угоди - це збільшить ймовірність припинення вогню.

Про це розповів старший науковий співробітник New America, колишній кар’єрний офіцер спецпризначення доктор Ліам Коллінз в коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк.

Наголошує Коллінз і на важливості американської підтримки, адже Вашингтон є найбільшим постачальником. Якщо Штати припинять надавати допомогу, то це поставить Київ у небезпечну ситуацію, переконаний він.

"Зеленський може відчути себе вимушеним йти на несприятливі переговори, якщо втратить цю ключову підтримку. Якщо ЄС чітко дасть зрозуміти, що він заповнить будь-яку прогалину, яка може виникнути через зменшення або припинення підтримки США, тоді припинення вогню набагато менш імовірне. Також ЄС може обговорити, які майбутні заходи безпеки вони готові гарантувати Україні, усвідомлюючи, що формальний альянс, швидше за все, не варіант", - наголосив він.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито планує зупинити вогонь в Україні до Великодня (20 квітня). Втім, деякі експерти більш скептично налаштовані щодо цього.

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