Американський політик розповів, як вплине на Путіна європейський вояж Сі Цзіньпіня

У Китая нема друзів, а є лише інтереси, які Пекін хоче задовольнити.

Голова Китаю Сі Цзіньпін завершив свою поїздку по країнах Європи, під час якої відвідав Францію, Угорщину та Сербію. Невдовзі він проведе у Пекіні зустріч з російським диктатором Путіним.

Про це в етері 24 каналу заявив член Республіканської партії Борис Пінкус, зазначивши, що у Китая нема друзів, а є лише інтереси, які Пекін хоче задовольнити.

Він нагадав, що Китай є комуністичним і готовий на все, щоб відстоювати власні інтереси, як це було у свій час з СРСР.

"Філософія Китаю заснована на давній китайській приказці: "Якщо два хижаки б'ються, навіть не думай їх розбороняти. Тож коли виникла напруга між Росією та США – Китай був зацікавлений у тому, щоб виснажились обидві сторони. Ще й так, щоб потім отримати щось від кожної з них", – розповів Пінкус.

Він заявив, що економіка Китаю зараза на 40% залежить від США, де також працює багато китайських компаній. Все це вказує на те, що Пекін дуже залежний від країн Заходу.

У планах Китаю нема намірів нападати на Європу чи Сполучені Штатаи, оскільки у Пекіні чудово розуміють наслідки, але країна проводить агресивну політику.

"Вояж Сі Цзіньпіна у Європу та зустріч з лідерами низки країн, деякі з яких є "друзями" Росії, свідчить про те, що з одного боку Китай показує Заходу, що веде незалежну політику, підтримує Сербію та Угорщину, але водночас це не заважає йому будувати економічні зв'язки, наприклад, з Німеччиною та Францією", - сказав Пінкус.

Також він нагадав, що під час повномасштабної війни в Україні канцлер Німеччини та президент Франції також приїжджали до Пекіна, де укладались багатомільярдні угоди. Все це відбувалось попри те, що Китай не засуджує російську агресію проти України.

"Тепер Сі Цзіньпін, повернувшись з Європи та отримавши "очки", зустрінеться з Путіним та ще більше на нього натисне, зробить його більш поступливим. У чому саме? Я не виключаю, що він хотітиме не тільки енергоносіїв за низькими цінами, але й лісоматеріали та стратегічну сировину", - заявив республіканець.

Китай збирається нарощувати своє військо, тому Росія йому потрібна як ресурсна база. Також лідер Китаю обережний у своїх висловах, тому навіть після зустрічі з європейськими лідерами ніяк не прокоментував російську агресію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан підтримав "мирний план" Китаю, бо "Європа на боці війни".

Крім того, ми раніше інформували, що у США назвали справжню мету турне китайського лідера країнами Європи.

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