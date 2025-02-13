Американський сенатор звинуватив Трампа у здаванні інтересів України: подробиці

Трамп провів розмови спочатку з "фюрером" Путіним, а потім - з українським лідером Зеленським.

Американський сенатор-демократ Адам Шифф стривожено відреагував на розмову президента Дональда Трампа та "фюрера" РФ Володимира Путіна. Він звинуватив очільника Білого дому у здаванні інтересів України.

Про це Шифф написав у Х.

"Президент Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику, Україні", - заявив Шифф.

Шифф також згадав у своєму дописі заяву міністра оборони США Піта Гегсета про неможливість членства України в НАТО та неможливість "відновлення українського суверенітету над власними землями".

"Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здавання інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп - чудово укладає угоди, особливо - для Кремля", - додав він.

Як повідомлялося, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.Вони домовилися про спільні зусилля для припинення війни в Україні та можливі взаємні візити.

Після цього Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн домовилися про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.

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