Американський суд призупинив передачу даних у справі про штурм Капітолію: названо причину

Очікувалося, що найближчими тижнями Національний архів передасть комітету понад 700 документів часів президентства Трампа.

Колегія суддів Окружного апеляційного суду округу Колумбія задовольнила прохання юридичної команди експрезидента США Дональда Трампа тимчасово заборонити передачу документів з Національного архіву до Комітету, який розслідує події штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на американські ЗМІ.

Передача документів мала відбутися 12 листопада, але суд призначив слухання на 30 листопада, щоб заслухати аргументи всіх сторін у справі.

Зауважимо, що Трамп подав до суду на комітет палати представників та Національний архів, заявивши про привілеї виконавчої влади щодо широкого кола документів, які національний архівіст визначив як такі, що стосуються подій 6 січня 2021 року. Суддя окружного суду на тижні двічі відхилив прохання Трампа заблокувати чи відкласти публікацію документів.

Перша частина документів, які мали бути передані до комітету, включала 46 записів, у тому числі журнали дзвінків до Білого дому, журнали відвідувачів, чернетки виступів та три рукописні записки від тодішнього голови адміністрації Трампа Марка Медоуза.

Очікувалося, що найближчими тижнями Національний архів передасть комітету понад 700 документів часів президентства Трампа.

Нагадаємо, що 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і розпочали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічменту Трампу оголошено не було.

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