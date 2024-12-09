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Американський та український міністри оборони обговорили черговий "Рамштайн"

Американський та український міністри оборони обговорили черговий "Рамштайн"

Райдер розповів деталі зустрічі / Фото: flickr.com

Обидва керівники оборонних відомств пообіцяли залишатися в тісному контакті.

Міністр оборони США Ллойд Остін телефоном поспілкувався з міністром оборони України Рустемом Умєровим, під час якої глави відомств обговорити останні події на полі бою та допомогу Україні у сфері безпеки.

Про це йдеться в повідомленні речника Пентагону Патріка Райдера, - пише Укрінформ. 

Остін поінформував Умерова про плани щодо військової допомоги Україні з боку США для боротьби з російською агресією. Міністри також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») та «подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів», ідеться в повідомленні.

Обидва керівники оборонних відомств пообіцяли залишатися в тісному контакті.

Нагадаємо, нові американські БпЛА, випробувані на передовій в Україні, можуть змінити перебіг війни. Це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном, призначений для знищення ворожих безпілотників, як-от іранські "Шахеди".

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