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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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147
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2 хв

Америка має "змінити тональність розмов" з Росією – Зеленський розкритикував дії США

За словами президента, «Путіну подобається» тон діалогу, який наразі веде Білий дім з Кремлем. Тому США досі не вдалося змусити Росію припинити війну проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін

Зеленський вважає, що США мають розмовляти з Росією мовою жорстких санкцій та військової підтримки України, щоб змусити припинити війну / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності змінити підхід Сполучених Штатів у діалозі з Росією, оскільки, на його думку, нинішня «тепла розмова» лише заохочує Кремль до продовження війни.

Про це президент заявив в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

«Сьогодні такий діалог Америки з руськими, що нагадує теплу розмову. Я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити. Я вважаю навпаки — йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності повинна бути», — підкреслив Володимир Зеленський.

На його думку, Путін повинен чітко розуміти, що Америка продовжуватиме допомагати Україні. Ця підтримка має проявлятися у двох ключових аспектах: потужні санкції та військова підтримка української армії. Президент також висловив занепокоєння з приводу «всіх цих сигналів про скорочення допомоги Україні» та спроб «ставити нас на один рівень з Росією».

Зеленський наголосив на несправедливості такого порівняння, адже «вони [росіяни — ред.] — агресор, вони принесли війну, вони не хочуть закінчувати війну». Він вважає, що сигнали з боку США мають бути «дуже чіткими»: якщо Путін не припинить війну, проти РФ мають бути запроваджені «сильні санкції, найсильніші».

Крім того, Президент України закликав до визнання Російської Федерації країною-терористом з боку Конгресу США, якщо «Путін не хоче повертати дітей». Він підкреслив, що для того, аби Україна могла вистояти до досягнення миру та закінчення війни, її необхідно підтримувати зброєю, адже «зрештою — це гарантія безпеки для всієї Європи».

Нагадаємо, Зеленський також вважає, що Трамп може зупинити Путіна. Для цього президент США повинен дипломатично впливати на будь-якого агресора в світі, серед яких Путін — один з найнебезпечніших.

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