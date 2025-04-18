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Америка не відкриє свої "засіки" для України: експерт сказав, на що можна чекати від США
На думку політолога, не буде сценарію, за яким США надаватимуть Україні всю необхідну допомогу та підтримку, навіть за гроші.
На думку політолога Олега Саакяна, позиція США стосовно війни в Україні може змінюватись за один з трьох можливих сценаріїв.
Про це він розповів в коментарі для «РБК-Україна».
За першим сценарієм Росія використовуватиме США як інструмент тиску на Україну. Але події імовірніше розвиватимуться за другим сценарієм: Трамп самоусувається, переносить фокус уваги на інші питання та більше не втручається у ситуацію.
За словами Саакяна, найбільш вірогідний сценарій буде дещо іншим. Трамп також відсторониться від прямої участі в миротворчому процесі, переклавши відповідальність на європейців. Водночас у США почнеться «апаратна боротьба», в результаті якої переможуть відносно адекватні голоси з крила держсекретаря Марко Рубіо. Тоді Сполучені Штати продовжуватимуть тиснути санкціями на РФ та погодяться продавати зброю Україні.
На допомогу у вигляді лендлізу Україні сподіватись не варто, вважає політолог. Але якщо Трамп раптом втратить політичну силу, якісь схожі можливості можуть з’явитись.
«Наразі я не бачу сценарію, що США відкривають всі засіки для України та продають все, надають все. І Patriot навіть продавати Трамп не хоче», — зазначив експерт.
Олег Саакян нагадав, що велику частину зброї американського виробництва надали Україні не США, а європейські партнери зі своїх запасів, а винищувачі F-16 Сполучені Штати взагалі не постачали Україні.
Нагадаємо, на думку військового експерта Ігоря Романенка, основна причина того, що Путін не хоче закінчувати війну, полягає в тому, що він бачить велику небезпеку від самого існування незалежної України.