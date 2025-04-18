Америка не відкриє свої "засіки" для України: експерт сказав, на що можна чекати від США

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На думку політолога Олега Саакяна, позиція США стосовно війни в Україні може змінюватись за один з трьох можливих сценаріїв.

Про це він розповів в коментарі для «РБК-Україна».

За першим сценарієм Росія використовуватиме США як інструмент тиску на Україну. Але події імовірніше розвиватимуться за другим сценарієм: Трамп самоусувається, переносить фокус уваги на інші питання та більше не втручається у ситуацію.

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За словами Саакяна, найбільш вірогідний сценарій буде дещо іншим. Трамп також відсторониться від прямої участі в миротворчому процесі, переклавши відповідальність на європейців. Водночас у США почнеться «апаратна боротьба», в результаті якої переможуть відносно адекватні голоси з крила держсекретаря Марко Рубіо. Тоді Сполучені Штати продовжуватимуть тиснути санкціями на РФ та погодяться продавати зброю Україні.

На допомогу у вигляді лендлізу Україні сподіватись не варто, вважає політолог. Але якщо Трамп раптом втратить політичну силу, якісь схожі можливості можуть з’явитись.

«Наразі я не бачу сценарію, що США відкривають всі засіки для України та продають все, надають все. І Patriot навіть продавати Трамп не хоче», — зазначив експерт.

Олег Саакян нагадав, що велику частину зброї американського виробництва надали Україні не США, а європейські партнери зі своїх запасів, а винищувачі F-16 Сполучені Штати взагалі не постачали Україні.

Нагадаємо, на думку військового експерта Ігоря Романенка, основна причина того, що Путін не хоче закінчувати війну, полягає в тому, що він бачить велику небезпеку від самого існування незалежної України.