Дональд Трамп / © Associated Press

Америка сьогодні припускається двох масштабних геополітичних хиб, фактично штовхаючи від себе і Україну, і Європу.

Про це заявив міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин в етері Еспресо.

«Америка робить величезні-величезні дві геополітичні помилки. Перше — це відштовхування проамериканської, прозахідної України. Держави, яка роками сприймала США як стратегічного партнера, країну, що підтримувала нашу незалежність і свободу», — сказав він.

Хотин наголосив, що нинішні «загравання з Росією» відбуваються на тлі триваючої війни, і це викликає у громадян відчуття, що Вашингтон намагається зберігати штучну «нейтральність».

«Це небезпечно, бо може знову активізувати антиамериканські настрої в Україні. Вони нікуди не зникли. Після Майдану і після початку великої війни симпатії до США були дуже сильними завдяки допомозі, яку надає американське керівництво. Але ті настрої, які довгі роки роздмухували Петро Симоненко, Наталія Вітренко чи Віктор Медведчук, можуть легко відродитися під впливом Росії», — наголосив журналіст.

Він додав, що саме така неконсистентна політика США зараз і створює ґрунт для повернення антиамериканізму.

«Я не здивуюся, якщо Росія знову використає це, розпалюючи подібні настрої у майбутньому», — зазначив Хотин.

Другу велику помилку Америка, за його словами, чинить стосовно Європи.

«Америка зараз просто товче обличчям у бруд Європу за Дональда Трампа — і це вже навіть не помилка, це геополітичне самогубство», — заявив аналітик.

Він пояснив, що українсько-європейська підтримка США не є константою, яку можна сприймати як даність. Європа вже мала політиків, налаштованих критично до США, і повернення таких сил може відбутися швидко — особливо за активної роботи Росії та її спецслужб.

«Антиамериканські настрої в Європі нікуди не поділилися. Путін свого часу роздмухував їх дуже активно. У Франції був Жак Ширак, у Німеччині — Герхард Шрьодер, в Італії — Сільвіо Берлусконі. Нові Шираки можуть з’явитися знову», — наголосив він.

Журналіст підкреслив, що своєю нинішньою політикою Сполучені Штати «підставляють» Європу та підривають довіру до себе.

«Я боюся, що в Європі також можуть посилитися антиамериканські настрої. Вони вже сильні на лівому фланзі, серед крайніх правих — і часто парадоксально поєднуються з проросійськими позиціями. Адміністрація Дональда Трампа поводиться так, ніби проамериканські настрої Європи є чимось незмінним. Але так не буде», — наголосив Хотин.

Він додав, що Москва завжди розглядала Америку як ворога, якого боїться і ненавидить, і лише не може відкрито воювати на кілька фронтів. Тому Вашингтон, звинувачуючи Європу у всіх проблемах, фактично виконує за диктатора Путіна ту роботу, яку Росія десятиліттями намагалася реалізувати сама.

«Це недалекоглядність. Якщо Америка хоче зберігати лідерство у протистоянні з Росією, нинішня політика — шлях у нікуди. Вони беруть за даність дружню налаштованість Європи й України. Але це не триватиме вічно», — підсумував Ростислав Хотин.

Раніше повідомлялося, що розвідка Данії заявила, що за адміністрації президента Дональда Трампа США використовують свою економічну й технологічну потужність як інструмент впливу навіть щодо союзників та партнерів, тому становлять потенційну загрозу, зокрема через свої претензії на Гренландію.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Норвегії заявив, що заклики «врятувати» Європу від «цивілізаційного колапсу», які фігурують в оновленій Стратегії національної безпеки США, нагадують пропагандистські заяви Росії.