Американська допомога від Байдена невдовзі завершиться: Портников пояснив, що буде далі

Журналіст і публіцист Віталій Портников

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Американська допомога Україні завершується, тому що та допомога, яку ми отримуємо, це допомога, яка була надана нам в часи, коли президентом Сполучених Штатів був Джозеф Байден. За кілька місяців вона остаточно завершиться. І президенту США Дональду Трампу доведеться визначатися з новою допомогою, оскільки від допомоги США Україні залежить, чи буде Путін взагалі розмовляти з представниками Трампа.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

«Це остання допомога вже, ешелони цієї допомоги. Про це вже, до речі говорить головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський, коли каже, що зараз від європейців з більше вже йде, просто тому, що американці вже завершують цю допомогу. І президенту Трампу доведеться визначатися з новою допомогою, тому що якщо він перестане допомагати Україні, то Путіну і з Віткоффом не буде про що розмовляти. Про що йому розмовляти з американцями, якщо вони не допомагають Україні? Чому вони мають його цікавити, як співрозмовник по Україні? Так що це треба чітко розуміти», — сказав журналіст.

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Портников підкреслив, що Путін налаштований продовжувати війну, оскільки його завданням є знищення української державності.

«І потім, скажіть, будь ласка, навіщо Путіну пропонувати Трампу реалістичні пропозиції? Зрозумійте, задачею Путіна є продовження війни на виснаження до знищення української державності. Якщо він буде висувати реалістичні пропозиції, це буде означати, що війна завершується, а йому не потрібно завершувати війну. Путін налаштований продовжувати війну, в тому чи іншому форматі», — резюмував він.

Раніше український дипломат вважає, що спроба Дональда Трампа нав’язати тимчасове перемир’я у війні РФ проти України зазнала краху. Він опинився у пастці.