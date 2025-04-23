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Американська пастка загрожує переговорникам Зеленського: чи зможе Велика Британія врятувати Київ — The Independent
У Лондоні оновлюється дипломатичний фронт: Сполучені Штати вимагають від України поступок, які можуть закріпити російський контроль на сході.
У Лондоні відбуваються важливі переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією. Британський міністр закордонних справ Девід Леммі опинився в складній ситуації: з одного боку, потрібно підтримати союзників, з іншого — не допустити, щоб українська делегація потрапила в пастку.
Про це пише The Independent.
Державний секретар США Марко Рубіо дав зрозуміти, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з процесу мирних переговорів, якщо не буде досягнуто прориву. Його команда прибула не для обговорення, а для представлення ультиматуму, який надає перевагу Росії.
“Україна, ймовірно, змушена буде відхилити пропозиції щодо заморожування російського контролю над східними територіями. Президент Зеленський, швидше за все, відкине такі умови, які можуть бути сприйняті як капітуляція.”, - пише видання.
Велика Британія, як один із ключових союзників України, намагається знайти баланс між підтримкою Києва та збереженням єдності серед західних партнерів. Однак існує ризик, що надмірний тиск з боку США може послабити позиції України на переговорах.
Ця ситуація підкреслює складність міжнародних переговорів та важливість збереження єдності серед союзників у підтримці України.
Нагадаємо, що раніше у Bloomberg писали, що США можуть запропонувати під час перемовин послаблення санкцій і визнання контролю РФ над Кримом.