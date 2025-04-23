Американська пастка загрожує переговорникам Зеленського: чи зможе Велика Британія врятувати Київ — The Independent

Прапор Великої Британії / © pixabay.com

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У Лондоні відбуваються важливі переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією. Британський міністр закордонних справ Девід Леммі опинився в складній ситуації: з одного боку, потрібно підтримати союзників, з іншого — не допустити, щоб українська делегація потрапила в пастку.​

Про це пише The Independent.

Державний секретар США Марко Рубіо дав зрозуміти, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з процесу мирних переговорів, якщо не буде досягнуто прориву. Його команда прибула не для обговорення, а для представлення ультиматуму, який надає перевагу Росії.​

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“Україна, ймовірно, змушена буде відхилити пропозиції щодо заморожування російського контролю над східними територіями. Президент Зеленський, швидше за все, відкине такі умови, які можуть бути сприйняті як капітуляція.”, - пише видання.

Велика Британія, як один із ключових союзників України, намагається знайти баланс між підтримкою Києва та збереженням єдності серед західних партнерів. Однак існує ризик, що надмірний тиск з боку США може послабити позиції України на переговорах.​

Ця ситуація підкреслює складність міжнародних переговорів та важливість збереження єдності серед союзників у підтримці України.

Нагадаємо, що раніше у Bloomberg писали, що США можуть запропонувати під час перемовин послаблення санкцій і визнання контролю РФ над Кримом.