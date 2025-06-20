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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Американська сила: у Білому домі Трампа вважають "головним миротворцем"

У Білому домі переконані, що Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США відданий встановленню миру через силу, але якщо є шанс для дипломатії, Дональд Трамп завжди використає його.

Так схарактеризувала підхід глави Білого дому до розв’язання глобальних конфліктів, в тому числі війни РФ проти України, речниця адміністрації США Керолайн Левітт.

Про це пише Укрінформ.

“Стосовно Росії й України, завдяки американській силі та лідерству президента ми бачили, як ці дві сторони долучилися до прямих переговорів”, - заявила вона.

Речниця підкреслила, що Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів.

“Він головний миротворець. Він – президент, який встановлює мир через силу. І тому, якщо є шанс для дипломатії, завжди ним скористається. Але я додам, що він також не боїться застосовувати силу”, - наголосила Левітт.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Путін телефонував йому 14 червня, щоб привітати з днем народження і поговорити про Іран.

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