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Американська сила: у Білому домі Трампа вважають "головним миротворцем"
У Білому домі переконані, що Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів.
Президент США відданий встановленню миру через силу, але якщо є шанс для дипломатії, Дональд Трамп завжди використає його.
Так схарактеризувала підхід глави Білого дому до розв’язання глобальних конфліктів, в тому числі війни РФ проти України, речниця адміністрації США Керолайн Левітт.
Про це пише Укрінформ.
“Стосовно Росії й України, завдяки американській силі та лідерству президента ми бачили, як ці дві сторони долучилися до прямих переговорів”, - заявила вона.
Речниця підкреслила, що Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв’язанні глобальних конфліктів.
“Він головний миротворець. Він – президент, який встановлює мир через силу. І тому, якщо є шанс для дипломатії, завжди ним скористається. Але я додам, що він також не боїться застосовувати силу”, - наголосила Левітт.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Володимир Путін телефонував йому 14 червня, щоб привітати з днем народження і поговорити про Іран.