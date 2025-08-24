- Дата публікації
Американські ракети для України та атака на Курську АЕС: головні новини ночі 24 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
WSJ: Пентагон блокував удари українськими ракетами по Росії: обмеження діє із весни
Мерц оцінив прогрес у врегулюванні війни в Україні лише у 2 %
У Курській області РФ дрон впав біля АЕС: піднявся дим та сталася пожежа
США погодили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM дальнього радіуса дії — WSJ
DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині