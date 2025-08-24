ТСН у соціальних мережах

Американські ракети для України та атака на Курську АЕС: головні новини ночі 24 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Прапор США

Прапор США / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 серпня 2025 року:

  • WSJ: Пентагон блокував удари українськими ракетами по Росії: обмеження діє із весни Читати далі –>

  • Мерц оцінив прогрес у врегулюванні війни в Україні лише у 2 % Читати далі –>

  • У Курській області РФ дрон впав біля АЕС: піднявся дим та сталася пожежа Читати далі –>

  • США погодили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM дальнього радіуса дії — WSJ Читати далі –>

  • DeepState: ЗСУ відкинули росіян на Сумщині Читати далі –>

