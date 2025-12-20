Американський аналітик назвав умови, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Диктатор Путін / © Associated Press

Американський експерт Ян Бжезінський переконаний, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів лише дві речі — загроза втрати територій або угода, яка дозволяє досягти контролю над Україною.

Про це він заявив в етері Еспресо.

«Лише дві речі можуть змусити Путіна піти на припинення вогню. Перша й найкраща — це зміна співвідношення сил, яка поставить під загрозу його територіальні здобутки», — пояснив Бжезінський.

Експерт додав, що у той момент, коли Путін реально ризикуватиме втратити будь-яку частину територій, які він незаконно й жорстоко захопив в Україні, він першим сяде за стіл переговорів.

«Друга, на мою думку, значно тривожніша: це угода, яка створює для Путіна умови, щоб згодом досягти своєї мети», — зазначив аналітик.

Він підкреслив, що головна мета диктатора Путіна полягає в повному контролі над Україною.

Бжезінський також висловив стурбованість через тиск на президента України Володимира Зеленського щодо проведення виборів, що може спровокувати політичну нестабільність і надати Росії можливість втрутитися.

«І тут мене непокоїть позиція Заходу, передусім переговорна позиція Сполучених Штатів», — пояснив Бжезінський.

За його словами, йдеться про тиск на Україну з вимогою віддати додаткові території, які вона зараз контролює, зокрема стратегічно важливі оборонні рубежі на Донбасі.

«Також йдеться про обмеження чисельності українських Збройних сил, — додав аналітик, — ніби це Україна з армією, що становить лише третину російської, загрожує Росії».

Він зауважив, що на Зеленського чинять тиск щодо проведення нових виборів, а це справжній рецепт політичної нестабільності.

Безумовно, Росія намагалася б скористатися цим за допомогою дезінформації та інших прихованих інструментів, щоб схилити результати виборів на свою користь.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа може повернутися до прямих переговорів диктатором Путіним, якщо ініційовані США мирні зусилля щодо завершення війни в Україні зазнають невдачі.

Ми раніше інформували, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж заявив, що якщо російський диктатор Путін не прийме умови Заходу щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки для України, союзники повинні перейти до безпрецедентно жорсткої моделі тиску.