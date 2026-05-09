Американський аналітик пояснив, що змусить Путіна піти на реальні мирні переговори

Жорстке посилення санкційного тиску на Росію та нарощування підтримки України можуть змусити Путіна першим сісти за стіл переговорів.

Про це у етері Еспресо заявив колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО у 2001–2005 роках Ян Бжезінський.

За словами Бжезінського, Росія вже перебуває під значним економічним та суспільним тиском через війну проти України.

«Росія зараз перебуває під серйозним економічним тиском. Вона втратила понад мільйон убитими та пораненими. Російське суспільство дедалі більше незадоволене ситуацією — і економічною, і війною, і обмеженням свобод», — зазначив аналітик.

Він переконаний, що Захід має використати власні можливості для посилення тиску на Кремль.

«Потрібно просто використати ту силу, якою ми вже володіємо. А це означає — завдати російській економіці справді потужного удару жорсткими санкціями. Це означає — суттєво наростити допомогу Україні, зокрема з боку Сполучених Штатів», — наголосив Бжезінський.

Експерт також розкритикував нинішній підхід Вашингтона до постачання зброї Україні.

«Для мене справді трагічно бачити, що США зараз лише продають союзникам озброєння, яке потім передається Україні. Ми маємо передавати й надавати Україні наше озброєння, а не лише продавати його», — заявив він.

Крім того, Бжезінський закликав зміцнювати військову присутність НАТО у Європі.

«Ми повинні значно посилити свою військову присутність на східному фланзі НАТО, а можливо — і в західній частині України, замість того щоб виводити американські війська з Європи», — пояснив аналітик.

На його думку, важливим сигналом для Кремля має стати й пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

«Ми маємо діяти ближче до самого оточення Путіна, використовуючи силу правди, щоб доносити росіянам, що саме Путін робить з їхньою молоддю через цю жахливу війну. Потрібно говорити їм про корупцію та жорстокість режиму Путіна», — сказав Бжезінський.

Водночас він наголосив, що вступ України до західних союзів продемонструє Кремлю безперспективність його планів.

«І ми маємо чітко й швидко вести Україну до членства в ЄС і НАТО, тому що це однозначно покаже Путіну: його мета підкорити Україну є абсолютно недосяжною», — вважає експерт.

Бжезінський переконаний, що за умови посилення тиску диктатор Путін буде змушений погодитися на переговори.

«Коли все це почне відбуватися, Путін першим сяде за стіл переговорів. Чому? Тому що він розуміє: такі дії поставлять під загрозу дві речі, які він цінує найбільше», — зазначив він.

Аналітик пояснив, що йдеться як про окуповані території, так і про стабільність російського режиму.

«Перша — це території, які він незаконно й силою захопив в України. Друга — його власний режим. Якщо ми використаємо свої можливості та продемонструємо політичну волю, ця війна може завершитися на умовах, які будуть максимально близькими до справедливого завершення цього конфлікту», — підсумував Бжезінський.

