Американський аналітик пояснив, що змусить Путіна піти на реальні переговори

Диктатор Путін / © Associated Press

Для припинення війни міжнародні партнери повинні діяти рішучіше — нарощувати військову допомогу Києву та комплексно впливати на державу-агресора.

Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО у 2001–2005 роках Ян Бжезінський в етері Еспресо.

«Якщо говорити про зупинення цього вторгнення, про припинення вогню, нам потрібно говорити про збільшення підтримки для України, збільшення тиску на Росію, збільшення і посилення реакції західного світу на це вторгнення. Але тут треба пам’ятати, що, власне, Путін є продуктом радянської системи. І тут треба союзникам зробити так, використати свою цю величезну силу і скомбінувати одночасно з різними іншими заходами».

Він наголосив, що передусім ідеться про розширення військової допомоги Києву.

«Перш за все, нам потрібно збільшити кількість військової допомоги, яку ми надаємо Україні. І це включає також реанімацію військових пакетів від США для України», — зазначив він.

Ян Бжезінський також підкреслив необхідність жорстких економічних кроків проти держави-агресора.

«Друге: нам потрібно, власне, знищити російську економіку. Нам потрібно повністю зруйнувати всі економічні зв’язки Росії з іншими країнами світу так, щоб ця економіка працювала лише як військова і, отже, була зруйнована».

Крім того, за його словами, важливо активніше застосовувати інструменти інформаційного та кібертиску.

«Також нам потрібно використовувати інформаційні операції, кібероперації для підтримки України. Власне, ці інформаційні операції, вони вже використовуються і нам треба зробити ще більше для того, щоб погіршити ситуацію в Росії».

На його думку, вирішальним чинником може стати демонстрація сили та гарантій безпеки.

«І, звісно, єдине, що я думаю, Путін найбільше поважає — це, власне, сила гарантій, подібних до п’ятої статті НАТО. І я думаю, що після цього Путін сяде вже за стіл переговорів», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія поки не може підтвердити терміни проведення наступного раунду переговорів щодо України. Мовляв, їх треба узгодити.

Ми раніше інформували, що чинний керівник Офісу президента України, а чотири роки тому, очільник ГУР, Кирило Буданов напередодні повномасштабної війни Росії в Україну показав, як саме воно відбуватиметься.