Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уже два місяці обіцяє, що дає Путіну «два тижні» на завершення війни.

Про це повідомляє CNN.

Обіцянки Трампа

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27 квітня: «Два тижні»;

19 травня: «Два тижні»;

Учора, 28 травня: «два тижні».

У виданні зауважують, що принаймні з кінця квітня президент Дональд Трамп заявляв журналістам, що через два тижні ввирішить, що робити в Україні, знову і знову використовуючи ці часові рамки.

«Це не нова тактика. Трамп встановлював двотижневі дедлайни щонайменше з початку свого першого терміну у 2017 році — для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень. Багато з них так і не були зроблені», — йдеться у виданні.

Тепер, коли Трамп стоїть перед рішенням щодо того, чи запроваджувати нові санкції проти Москви, чи взагалі відмовитися від зусиль, спрямованих на посередництво в мирному процесі, він знову заявляє, що знадобиться два тижні, щоб визначити, чи серйозно налаштований Путін на припинення війни в Україні.

«Ми з’ясуємо, чи він нас обманює, чи ні. І якщо так, ми відреагуємо трохи інакше», — сказав Трамп у середу, 28 травня, коли його запитали в Овальному кабінеті про наміри Путіна. «Але це займе приблизно півтора-два тижні».

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Трамп не сказав, що саме він очікує дізнатися протягом наступних двох тижнів, щоб остаточно оцінити російського диктатора. Він також не сказав, що саме готовий зробити, коли термін закінчиться.

Ще 24 квітня Трамп запропонував журналісту зв’язатися з ним — через два тижні — з запитанням щодо продовження військової допомоги Україні.

«Побачимо, що буде», — сказав він. «Ви можете поставити це питання через два тижні, і ми побачимо».

Через три дні, 27 квітня, Трампа запитали, чи довіряє він російському президенту. «Ми повідомимо вам приблизно через два тижні», — сказав він того дня журналісту.

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«Я думаю, що це буде дуже критичний тиждень. Цей тиждень буде справді важливим тижнем, коли ми повинні вирішити, чи хочемо ми продовжувати брати участь у цій справі», — говорив державний секретар Марко Рубіо в інтерв’ю NBC 27 квітня.

Якщо наступного тижня рішення й було прийнято, його не оприлюднювали.

Через два тижні після чергової заяви Трампа, 14 травня, про те, що він незабаром надасть оновлену інформацію про те, чи «обманює його Путін».

«Я повідомлю вам через тиждень», — сказав він журналістам на борту Air Force One. «Я повідомлю вам через кілька днів».

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Приблизно через тиждень після цього, 19 травня, він заявив, що знадобиться ще два тижні, щоб визначити, чи робить Україна достатньо для припинення війни

«Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні так, ні ні», — сказав він.

І коли вчора, 28 травня, американського президента вкотре запитали, чи він досі вірить, що Путін хоче закінчення війни, він відповів, що йому знадобиться більше часу.

«Я не можу цього сказати», — сказав він, — «але я повідомлю приблизно через два тижні».

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Раніше видання NBC проаналізувало, що буде, якщо Путін вкотре проігнорує вимогу президента США.