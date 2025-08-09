Американський дипломат пояснив, як Трамп буде тиснути на Кремль

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа має серйозні наміри посилити санкційний тиск на Росію та країни, які продовжують закуповувати її енергоносії.

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні, а нині директор Центру Євразії Євроатлантичної ради США Джон Гербст.

«Поки що Трамп не надто охоче вдається до рішучих дій у відповідь на триваючу агресію Росії. Однак останні п’ять чи шість тижнів показали, що він перейшов до політики сили. Спочатку щодо Ірану, союзника Росії, а згодом і щодо самої Росії», — зазначив дипломат.

За його словами, жорсткі сигнали пролунали під час саміту НАТО, а також стали очевидними, коли Трамп скасував рішення Пентагону про призупинення допомоги Україні, яка була погоджена ще за президентства Джо Байдена.

Гербст переконаний, що команда Трампа вже працює над пакетом нових санкцій та військової допомоги для України.

«Уже зараз команда Трампа активно працює над тим, щоб передати Україні системи протиракетної оборони Patriot — робота в цьому напрямі триває вже кілька тижнів. Також прозвучала чітка обіцянка надати Україні наступальне озброєння», — повідомив дипломат.

Окремо він наголосив на важливості вторинних санкцій — інструменту, який дозволить обмежити співпрацю третіх країн з Кремлем.

«Я переконаний, що Трамп має намір серйозно посилити тиск на Кремль. Сподіваюся, що до цього увійдуть і вторинні санкції, які змусили б Індію, Китай та інші країни суттєво, а можливо і повністю, згорнути закупівлю російської нафти й газу, що потрапляють на ринки в обхід санкцій», — підсумував Гербст.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.

Ми раніше інформували, що журналіст Віталій Портников заявив, що диктатор Путін намагається використати переговори за участю президента США Дональда Трампа для свого повернення у світову політику.