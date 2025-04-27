Американський дипломат розповів про амбіції Росії в Україні та оцінив її шанси

Повноважний Посол США в Україні Джон Гербст. / © УНІАН

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Росія залишається налаштованою позбавити Україну виходу до Чорного моря, захопити Одесу й розширити свій вплив до Молдови.

Про це заявив американський дипломат, 5-й Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Гербст в інтерв’ю “Еспресо”.

За його словами, ці цілі Кремль переслідує вже давно: “Вони намагалися втілити цей план ще у 2022 році, але зазнали поразки”. Наразі, переконаний Гербст, у Росії немає ресурсів, достатніх для реалізації таких масштабних операцій.

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Водночас він зазначив, що загроза може повернутися лише у разі припинення постачання зброї Україні. Проте дипломат висловив упевненість, що підтримка Києва з боку Європи продовжиться, а також зауважив: навіть у разі зміни політичної ситуації у США, Дональд Трамп навряд чи повністю заблокує американські поставки озброєнь Україні.

Раніше повідомлялось, що армія Російської Федерації вже найближчим часом готується до нових штурмових дій на Куп'янському напрямку.