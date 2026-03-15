Американський дипломат закликав Україну обережно ставитися до гарантій безпеки від США

Майкл Карпентер / © ТСН

Україна повинна з обережністю ставитися до гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів і робити ставку на реальну військову допомогу, зокрема постачання зброї, вважає американський дипломат Майкл Карпентер.

Про це в етері Еспресо заявив колишній посол США в ОБСЄ та колишній старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю ведучому програми Студія Захід Антону Борковському.

«Щодо переговорного процесу, складається враження, що ця команда переговірників, з американської сторони, просто прагне якнайшвидше досягти угоди, бо бачить у Росії можливість для заробітку.

Якщо війна завершиться, вони, ймовірно, із задоволенням скасують санкції й почнуть вести бізнес із Росією. Чесно кажучи, саме це, на мою думку, є їхньою головною мотивацією. Усе інше відходить на другий план.

Тому Україні варто бути дуже обережною щодо гарантій, які вона може отримати від США, або принаймні чітко розуміти, що насправді стоїть за цими гарантіями», — зауважив дипломат.

За його словами, нинішні геополітичні сигнали також викликають сумніви щодо надійності таких гарантій.

«За його словами, у час, коли Сполучені Штати погрожують Данії, союзнику по НАТО, захопленням її території в Гренландії, важко сприймати американські гарантії безпеки на папері як щось справді надійне».

Карпентер наголосив, що значно важливішою для України є практична підтримка у вигляді озброєння.

«На мою думку, значно важливішим є постачання зброї. Але воно має відбуватися вже зараз, а не після завершення війни.

Натомість цього не відбувається: адміністрація Трампа фактично призупинила поставки озброєння, які були започатковані за адміністрації Байдена.

Тому я вважаю, що українському керівництву варто бути дуже обережним і не надто покладатися на ті гарантії безпеки, які пропонують Сполучені Штати», — резюмував Майкл Карпентер.

Раніше повідомлялося, що у американському суспільстві та, зокрема, серед політичного істеблішменту, остання розмова президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним не мала великого впливу і не була сприйнята позитивно.

Ми раніше інформували, що збільшення доходів від продажу російської нафти на тлі бойових дій на Близькому Сході дозволяє Кремлю вести власну війну проти України.