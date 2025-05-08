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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Американський генерал назвав найбільше приниження Путіна у війні проти України

За словами Годжеса, немає жодних перспектив, що Росія зможе перемогти Україну, і це найпринизливіше для Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Найбільшим приниженням для Володимира Путіна у війні проти України є те, що після 11 років від початку вторгнення він контролює лише орієнтовно 18% території сусідньої держави.

Про це генерал-лейтенант армії США у відставці, екскомандувач американських військ у Європі Бен Годжес заявив у інтерв’ю «24 Каналу».

Генерал-лейтенант переконаний у відсутності перспектив того, що Росія здобуде перемогу війні.

«Найбільшим приниженням для Володимира Путіна є те, що через 11 років, як він розпочав війну, він все ще контролює лише орієнтовно 18% України. Немає жодних перспектив, що Росія зможе перемогти Україну. Це найпринизливіше для нього», — висловив думку Годжес.

Ще одним приниженням для російського диктатора він назвав можливості України ліквідовувати військових високопосадовців РФ у самій Москві.

«Другим очевидним приниженням є той факт, що високопоставлених російських офіцерів можуть ліквідувати у Москві або поблизу неї, бо Україна має такий вплив. Тому мені цікаво, як Путін пояснить це власному населенню, адже він не може їх захистити», — зауважив екскомандувач військ США у Європі.

До слова, взявши під контроль 18% територій України, Росія втратила у повномасштабній війні вже близько 961 970 військових. Окрім того, втрати озброєння і військової техніки становлять десятки тисяч.

Щодо ліквідації російських офіцерів, про які згадав Годжес, то нагадаємо, що 25 квітня у місті Балашиха Московської області вибухнуло авто, внаслідок чого загинув один із ключових генералів армії РФ — Ярослав Москалик. Він відповідав за планування стратегічних операцій російських військ на території України.

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