Американський міністр звинуватив Європу у підживленні війни Путіна
Міністр піддав ЄС критиці за купівлю російських енергоресурсів, в тому числі нафти.
Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував країни Європи за будівництво трубопроводу «Північний потік-2», яке відбулося свого часу.
Про це він заявив під час пресбрифінгу в Давосі, повідомляє The Guardian.
Окрім того, політик він піддав критиці Євросоюз за купівлю російських енергоресурсів, зокрема й нафти. За словами очільника американського Міністерства фінансів, саме й дало “фюрерові” РФ Володимиру Путіну військовий бюджет для фінансування його війни в Україні.
Висловився Бессент також щодо питання торговельних угод. Він вважає, що Європа повинна зруйнувати торговельні бар'єри всередині себе та зовнішні торговельні бар'єри.
“Європа — це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність”, - додав американський міністр.
Нагадаємо, The Financial Times пише про те, що питання України в Давосі відійшло на другий план. Амбіції Дональда Трампа щодо Гренландії і погрози розв’язати торговельну війну витіснили питання допомоги Україні з фокуса уваги Всесвітнього економічного форуму. Замість узгодження безпекових гарантій для Києва європейські лідери змушені терміново переглядати стратегію переговорів, аби захистити власні економіки від санкцій з боку президента США.