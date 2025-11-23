Американський "мирний план" розглядають як основу для перемовин — Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував у соцмережі X проєкт “мирного плану”, який Сполучені Штати представили Україні та Росії. Він наголосив, що документ є розробкою саме Вашингтона й розглядається як «сильний фундамент» для подальших перемовин щодо припинення війни.

Про це він написав у соцмережі Х

За його словами, пропозиція враховує позиції обох сторін конфлікту.

«Мирна пропозиція була підготовлена США. Вона пропонується як сильний фундамент для тяглих переговорів. Вона ґрунтується на вхідних даних від російської сторони. Але також ґрунтується на попередніх і нинішніх вхідних даних від України», — зазначив Рубіо.

У Вашингтоні підкреслюють, що проєкт має забезпечити основу для початку змістовного діалогу між сторонами. Київ же нагадує, що будь-які домовленості мають відповідати українським інтересам і не передбачати капітуляційних умов.

Нагадаємо, зустріч представників провідних європейських держав, України та США для обговорення американського мирного плану відбудеться у неділю, 23 листопада, у швейцарському місті Женеві.

У суботу, 22 листопада, президент Зеленський наголосив, що на переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Як повідомляє The Guardian, американські чиновники заявили союзникам по НАТО, що вони планують змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду найближчими днями.

Видання Bloomberg повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський намагається до 27 листопада переписати мирний план США разом із лідерами Європи.