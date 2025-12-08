ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2018
Час на прочитання
2 хв

Американський мирний план скоротився з 28 до 20 пунктів: Зеленський розкрив, що було відкинуто

З мирного плану відійшли "відверто проукраїнські" пункти заради компромісу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий мирний план, представлений американською стороною, зазнав змін. Порівняно з попередніми версіями, кількість пунктів зменшилася з 28 пунктів до 20.

Про це голова держави заявив під час спілкування з журналістами.

Він пояснив, що хоча бачення сторін зберігає "база одна та сама", нова версія "вирівняла цей напрямок і зовсім такі відверто проукраїнські пункти відійшли". Це, на думку президента, відображає настрій американців, які "в принципі, за те, щоби знаходити компроміси".

Зеленський підкреслив, що найскладнішим залишається питання територій, де "компроміс поки що не знайдено". Також важливим питанням є відновлення, яке "стосується грошей. І тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд". Президент наголосив на важливості залучення Європи до цього спілкування.

Щодо гарантій безпеки, Володимир Зеленський прокоментував наступне:

"А якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову, на що будуть готові партнери, на що може розраховувати Україна. Ось це повинна бути у відповіді і в серці гарантів безпеки для України".

Він позитивно оцінив переговори в Лондоні: "Важливо тут підкреслити, що сьогодні ми хорошо поговорили в Лондоні, були лідери". Президент зазначив, що від кожного плану, від першого до сьогоднішнього, "є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного закінчення війни".

За його словами, помічники європейців з Україною будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз американський міністр. "Я думаю, завтра буде план готовий ввечері, десь так. Ми ще раз на нього подивимось і відправимось у США", — додав Зеленський.

Раніше у Politico стверджували, що Трамп знову незадоволений Зеленським і вимагає швидкої угоди. Зокрема, щоб Україна повністю “здала” Донбас.

Дата публікації
Кількість переглядів
2018
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie