Американський мирний план скоротився з 28 до 20 пунктів: Зеленський розкрив, що було відкинуто

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий мирний план, представлений американською стороною, зазнав змін. Порівняно з попередніми версіями, кількість пунктів зменшилася з 28 пунктів до 20.

Про це голова держави заявив під час спілкування з журналістами.

Він пояснив, що хоча бачення сторін зберігає "база одна та сама", нова версія "вирівняла цей напрямок і зовсім такі відверто проукраїнські пункти відійшли". Це, на думку президента, відображає настрій американців, які "в принципі, за те, щоби знаходити компроміси".

Зеленський підкреслив, що найскладнішим залишається питання територій, де "компроміс поки що не знайдено". Також важливим питанням є відновлення, яке "стосується грошей. І тут ми не можемо не брати до уваги європейський погляд". Президент наголосив на важливості залучення Європи до цього спілкування.

Щодо гарантій безпеки, Володимир Зеленський прокоментував наступне:

"А якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову, на що будуть готові партнери, на що може розраховувати Україна. Ось це повинна бути у відповіді і в серці гарантів безпеки для України".

Він позитивно оцінив переговори в Лондоні: "Важливо тут підкреслити, що сьогодні ми хорошо поговорили в Лондоні, були лідери". Президент зазначив, що від кожного плану, від першого до сьогоднішнього, "є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного закінчення війни".

За його словами, помічники європейців з Україною будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз американський міністр. "Я думаю, завтра буде план готовий ввечері, десь так. Ми ще раз на нього подивимось і відправимось у США", — додав Зеленський.

Раніше у Politico стверджували, що Трамп знову незадоволений Зеленським і вимагає швидкої угоди. Зокрема, щоб Україна повністю “здала” Донбас.