Американський професор пояснив, чому Трамп різко змінив думку про Україну

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп почав інакше оцінювати Україну після того, як побачив її здатність завдавати результативних ударів по території Росії.

Про це в етері Еспресо заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

За словами експерта, останнім часом риторика Трампа щодо України стала помітно жорсткішою стосовно Росії, однак поки що ці заяви не підкріплені практичними рішеннями.

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Айзенберг зазначив, що реальним свідченням зміни політики могла б стати підтримка президентом США законодавчих ініціатив щодо України.

«Якби він дав згоду на розгляд двох законопроєктів у Сенаті, зокрема того, який передбачає відновлення допомоги Україні, це були б конкретні кроки у правильному напрямку. Але наразі цього не відбулося», — пояснив він.

Професор вважає, що зміна риторики Трампа пов’язана з тим, що він по-іншому сприймає баланс сил у війні.

«Він бачить, що Путін не такий сильний, як йому здавалося раніше. Натомість Україна демонструє силу, а саме силу Трамп традиційно поважає», — зазначив Айзенберг.

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Водночас експерт закликав не перебільшувати значення цих змін.

«Не можна сказати, що Трамп став прихильником України. Але українські удари по Росії справляють на нього враження — і це помітно з його заяв», — підсумував професор.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Конгрес розширити законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ, що готується, включивши до нього аналогічні обмеження щодо Ірану.

Ми раніше інформували, що республіканці готують санкційний законопроєкт, щоб посилити економічний тиск на РФ через її торгівельних партнерів.

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