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Американський сенатор пригрозив одній з країн через Путіна: що відомо
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа.
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Китай про наслідки за ймовірну підтримку війни диктатора РФ Володимира Путіна.
Про це йдеться у дописі Ліндсі Грема у соцмережі Х.
Сенатор повідомив, що мав "дуже гарну зустріч" з послом Китаю в США Сє Феном, під час якої серед іншого обговорили війну в Україні. Зокрема, Грем висловив сподівання, що "США зможуть налагодити справжній діалог з Китаєм, якого так бракує у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним".
Зі слів сенатора, "поєднання припинення вогню з переговорами може призвести до почесного і справедливого миру".
"Переважна більшість Сенату США вважає, що Путін уникає реальних переговорів, бо вважає, що з часом США та наші союзники зламаються. Це була б серйозна помилка, яка може вплинути на Китай та інші держави, які продовжують підтримувати нафтову економіку Путіна. Президент Трамп має рацію: настав час покласти край цій бойні", - заявив Грем.
Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай є країною, яка могла б поставити на місце кремлівського “фюрера” Володимира Путіна. З його слів, якби КНР пригрозила торговельним ембарго, Москва була б змушена підкоритися. Втім, “наразі це видається малоймовірним" додав Сікорський.
Тим часом Китай заявляє, мовляв, підтримує всі мирні ініціативи щодо України. Зокрема, переговори президента США з диктатором РФ. Пекін сподівається, що мирна угода буде прийнятною для всіх сторін.