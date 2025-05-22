ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
2 хв

Американський сенатор пригрозив одній з країн через Путіна: що відомо

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ліндсі Грем.

Ліндсі Грем. / © Associated Press

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Китай про наслідки за ймовірну підтримку війни диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у дописі Ліндсі Грема у соцмережі Х.

Сенатор повідомив, що мав "дуже гарну зустріч" з послом Китаю в США Сє Феном, під час якої серед іншого обговорили війну в Україні. Зокрема, Грем висловив сподівання, що "США зможуть налагодити справжній діалог з Китаєм, якого так бракує у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним".

Зі слів сенатора, "поєднання припинення вогню з переговорами може призвести до почесного і справедливого миру".

"Переважна більшість Сенату США вважає, що Путін уникає реальних переговорів, бо вважає, що з часом США та наші союзники зламаються. Це була б серйозна помилка, яка може вплинути на Китай та інші держави, які продовжують підтримувати нафтову економіку Путіна. Президент Трамп має рацію: настав час покласти край цій бойні", - заявив Грем.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай є країною, яка могла б поставити на місце кремлівського “фюрера” Володимира Путіна. З його слів, якби КНР пригрозила торговельним ембарго, Москва була б змушена підкоритися. Втім, “наразі це видається малоймовірним" додав Сікорський.

Тим часом Китай заявляє, мовляв, підтримує всі мирні ініціативи щодо України. Зокрема, переговори президента США з диктатором РФ. Пекін сподівається, що мирна угода буде прийнятною для всіх сторін.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie