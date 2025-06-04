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Американський сенатор прирівняв операцію "Павутина" до ліквідації бен Ладена
Проведена Україною спецоперація в тилу РФ може змінити позицію Вашингтона щодо посилення підтримки Києва.
Нещодавні атаки українських БпЛА на військові об’єкти в тилу Росії можна прирівняти до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.
Про це заявив американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль, повідомляє Politico.
"Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на Осаму бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджерами як одне з найбільших військових досягнень останніх років", — висловився американський політик.
За словами сенатора, операція "Павутина" спростовує хибну думку про нібито програш України у війні. Ба більше — вона може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва.
"Вони можуть вражати авіабази за чотири тисячі миль (понад 6 тисяч кілометрів — Ред.) від України. Вони можуть вдарити будь-де", — заявив Блументаль.
Демократ висловив думку про те, що хоча Білий дім наразі не поспішає підтримувати новий санкційний законопроєкт, імпульс на полі бою може вплинути як на президента Дональда Трампа, так і на скептично налаштованих законодавців.
"Події вплинуть на Білий дім і, можливо, на деяких друзів президента тут", — наголосив сенатор, маючи на увазі свого колегу Ліндсі Грема.
Як повідомлялося, розвідка Ізраїлю Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі, відреагувала на операцію "Павутина". Зауважимо, що до допису додано фото президента Володимира Зеленського з картковими тузами із зображенням російських стратегічних бомбардувальників.
Нагадаємо, 1 червня СБУ здійснила спецоперацію "Павутина" з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація — це летовища "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".
Йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. За інформацією українського Генштабу, загальні втрати окупантів становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.