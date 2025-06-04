Американський сенатор прирівняв операцію "Павутина" до ліквідації бен Ладена

США. / © Associated Press

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Нещодавні атаки українських БпЛА на військові об’єкти в тилу Росії можна прирівняти до операції з ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

Про це заявив американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль, повідомляє Politico.

"Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на Осаму бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджерами як одне з найбільших військових досягнень останніх років", — висловився американський політик.

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За словами сенатора, операція "Павутина" спростовує хибну думку про нібито програш України у війні. Ба більше — вона може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва.

"Вони можуть вражати авіабази за чотири тисячі миль (понад 6 тисяч кілометрів — Ред.) від України. Вони можуть вдарити будь-де", — заявив Блументаль.

Демократ висловив думку про те, що хоча Білий дім наразі не поспішає підтримувати новий санкційний законопроєкт, імпульс на полі бою може вплинути як на президента Дональда Трампа, так і на скептично налаштованих законодавців.

"Події вплинуть на Білий дім і, можливо, на деяких друзів президента тут", — наголосив сенатор, маючи на увазі свого колегу Ліндсі Грема.

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Як повідомлялося, розвідка Ізраїлю Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі, відреагувала на операцію "Павутина". Зауважимо, що до допису додано фото президента Володимира Зеленського з картковими тузами із зображенням російських стратегічних бомбардувальників.

Нагадаємо, 1 червня СБУ здійснила спецоперацію "Павутина" з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація — це летовища "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

Йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. За інформацією українського Генштабу, загальні втрати окупантів становлять 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Дата публікації 11:48, 04.06.25 Кількість переглядів 81 Кадри підготовки СБУ до атаки на стратегічну авіацію РФ