Американський журналіст пояснив, коли Путін піде на реальні мирні переговори

Диктатор Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін піде на справжні переговори щодо завершення війни тільки тоді, коли стане відчувати, що зазнає серйозної поразки.

Про це заявив журналіст та публіцист, автор книг про розпад СРСР та пострадянську Росію Девід Саттер.

Він заявив, що політика, яку пропонує Білий дім, настільки нереалістична та необґрунтована, що це може призвести до того, що Трамп не впорається із ситуацією.

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«Неважливо, скільки він буде оголошувати припинень вогню. Навіть якщо буде повне припинення вогню, сам факт залишається незмінним. Російська Федерація не може погодитися на будь-які мирні угоди або, скажімо так, не може підписати будь-яку угоду за нинішніх обставин, яка буде прийнятна для України або навіть для США», — зауважив журналіст.

Він заявив, що Москва не зробила жодних концесій, але наполягає на нереалістичних своїх твердженнях щодо того, що Херсонська і Запорізька області — це частини Росії і є у конституції РФ, вже навіть не говорячи про Луганську, Донецьку області та Автономну республіку Крим.

«Путін не показує жодних ознак того, що він готовий йти на поступки. Не важливо, наскільки б наївною не була адміністрація Трампа, є певні межі, які обмежать і їх також. Тобто вони не можуть просто здатися. Вони не можуть очікувати, що американці підтримають рішення Російської Федерації. Я думаю, що ми скоро досягнемо тієї точки, коли стане цілком зрозуміло, що брехня та те, що ми робимо від імені Путіна, цього буде недостатньо для того, аби переконати Путіна погодитися на певні угоди. Єдиним рішенням цьому всьому буде оновлення військового тиску з повною підтримкою США на Заході. Як тільки Путін відчує суттєві поразки, він почне серйозно вести переговори, але не до цього», — резюмував Девід Саттер.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін цинічно заявив, що РФ «не була ініціатором початку бойових дій» в Україні.

Ми раніше інформували, що Трампу, можливо, доведеться зробити вибір між посиленням тиску на Росію та ще більшими поступками Путіну.