ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
618
Час на прочитання
1 хв

Американці вважають Буданова козирем України на переговорах, – Sky News

Глава Офісу Президента Кирило Буданов може стати важливим козирем України на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі, повідомляє Sky News.

Американці вважають Буданова козирем України на переговорах, – Sky News

Джерела видання, що консультують американських військових і розвідку з питань України, зазначають, що присутність Буданова на перемовинах оцінюється вкрай позитивно. За словами співрозмовників Sky News, військові та розвідка США поважають його, а сам факт його участі в переговорному процесі є важливим сигналом.

“Буданов - єдиний член адміністрації Зеленського, якого сприймають серйозно. Американські військові та розвідка поважають його. США люблять Буданова. Те, що Буданов там, - це позитивний факт”, - цитують ЗМІ своє джерело.

Також кореспондентка Sky News Саллі Локвуд відзначає, що нинішня зустріч «відчувається інакше», ніж попередні безрезультатні переговори. За її словами, жодна зі сторін не з’явилася б у Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) без наявності компромісного варіанту для обговорення.

Дата публікації
Кількість переглядів
618
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie