Американці вважають Буданова козирем України на переговорах, – Sky News

Джерела видання, що консультують американських військових і розвідку з питань України, зазначають, що присутність Буданова на перемовинах оцінюється вкрай позитивно. За словами співрозмовників Sky News, військові та розвідка США поважають його, а сам факт його участі в переговорному процесі є важливим сигналом.

“Буданов - єдиний член адміністрації Зеленського, якого сприймають серйозно. Американські військові та розвідка поважають його. США люблять Буданова. Те, що Буданов там, - це позитивний факт”, - цитують ЗМІ своє джерело.

Також кореспондентка Sky News Саллі Локвуд відзначає, що нинішня зустріч «відчувається інакше», ніж попередні безрезультатні переговори. За її словами, жодна зі сторін не з’явилася б у Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) без наявності компромісного варіанту для обговорення.