Про жодну угоду не може йтися, поки Трамп не почне тиснути на Путіна по-справжньому.

За словами аналітика з питань безпеки Майкла Кларка, Росію цілком влаштовує затягування переговорів зі США, тому вона не піде на жодні суттєві поступки.

Про це пише Sky News.

Кларк зазначив, що все, чого вдалося досягти досі під час переговорного процесу – це ще один результат, яким "можуть похвалитися" США. Він, як і 30-денне припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, нічого кардинально не змінює для України.

"Росіяни цьому дуже радітимуть, тому що вони продовжуватимуть лізти все глибше і глибше в кролячі нори, не приносячи США особливої вигоди. Вони [переговори – ред.] не вирішують головної проблеми", — заявив аналітик.

Він підкреслив, що жодної реальної угоди не може бути досягнуто, поки президент США Дональд Трамп не почне чинити суттєвого тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо американці не будуть готові тиснути на Росію, а просто продовжувати пропонувати їй все більше переваг, війна буде тривати", — застеріг Кларк.

За його словами, Трамп буде зацікавлений у врегулюванні війни в Україні лише доти, поки "не стане важко", а після цього він "просто переключиться на щось інше".

"За своєю суттю, він [Трамп — ред.] руйнівник. Тому коли стає важко продовжувати рух шляхом руйнування, він переходить до наступної теми. І я думаю, що саме так і станеться", — припустив Майкл Кларк.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Лавров зробив низку заяв про результати переговорів у Саудівській Аравії. Зокрема, йшлося про чорноморську ініціативу і так звані "теракти" з боку Києва.

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