Аналітик пояснив, чому Польща не хоче збивати російські ракети над Україною

Якщо польські військові почнуть збивати російські ворожі обʼєкти над Україною, може зрости ризик, що Росія почне інтенсивніше направляти свої ракети в сторону Польщі.

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Таку думку в етері Еспресо висловив політичний аналітик, заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського Лукаш Адамський.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський раніше заявляв, що Польща повинна розглянути можливість збиття російських ракет над Україною, якщо вони будуть потенційно становити небезпеку для ядерних обʼєктів, або громадянам Польщі.

Разом з тим Адамський зауважив, що в разі, якщо польські військові почнуть збивати російські цілі над територією України, то Росія може інтенсивніше направляти свої ракети в сторону Польщі.

"Є теж представники польської політичної еліти, які більш скептично на це дивляться, бо ви ж розумієте, це непросте рішення. Цей злочин у Львові абсолютно всіх торкнув дуже сильно, і люди співчували. Натомість, якщо Польща почне збивати російські ракети, то суттєво виросте ризик того, що російські ракети чи дрони можуть потім ще більшою мірою летіти на Польщу. По-друге, невідомо, чи Польща не буде тоді змушена до частинного закриття повітряного простору. І врешті, уламки тих дронів чи ракет, якщо вони упадуть десь на територію Польщі, — то вони можуть когось вбити. Це ж не є жодна таємниця. Тому тут є за і проти", - розповів він.

На думку аналітика, найкращим виходом у цій ситуації було б надати дозвіл Україні знищувати обʼєкти на території РФ далекобійною зброєю.

"Мені здається, найкориснішим було б зараз, щоб взагалі Захід — і, звісно, тут Захід мусить бути консультований, Польща — член НАТО, певні рішення формально може прийняти самостійно, але фактично треба узгоджувати з союзниками. Натомість, як на мене, найважливіше, щоб ця зброя, яку Захід передав Україні, щоб цю зброю можна було використовувати і стріляти не тільки по прикордонних районах Російської Федерації, але й по глибоких тилах. Щоб Himars і так далі стріляти далеко - (Польща, - ред.) абсолютно підтримує", - сказав Лукаш Адамський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі провели опитування, чи повинні їхні військові збивати російські безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі закликали збивати російські ракети.

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