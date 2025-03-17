Аналітик пояснив, за якої умови Путіна буде визнано переможцем у війні

Європа не погодиться на будь-яку мирну угоду, за якою українська земля буде визнана як суверенна територія Росії, навіть якщо так здається Вашингтону. Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк.

Про це пише SkyNews.

"Вони (європейці — ред.) ніколи цього не визнають, тому що це суворо незаконно", — наголошує він.

Але Кларк додає, що решта світу вважатиме Москву переможцем у війні, якщо вона зможе вийти з конфлікту з територією та пом’якшити напруженість із США.

"Якщо він доб’ється часткового скасування санкцій США та стратегічного партнерства з Вашингтоном, чого, здається, хоче адміністрація Трампа, тоді решта світу, який чекав, що станеться в Україні з самого початку цієї війни, сидітиме склавши руки і скаже, що Путін переміг", — пояснив аналітик.

Кларк каже, що світові доведеться "пристосуватися до реальності, що Захід більше не викликає довіри як політична сила".

Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала американського президента Дональда Трампа не йти на жодні поступки російському диктатору Володимиру Путіну, які могли б зашкодити Україні.

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