Аналітики ISW пояснили, чому Кремль уникнув коментарів щодо другої річниці повномасштабної війни

Для того, щоб не привертати зайву увагу до невдач у досягненні стратегічних задач Росії в Україні, зокрема захоплення всієї Луганської та Донецької областей, російська влада та державна пропаганда утрималися від коментарів щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення.

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Також влада Росії боїться привертати увагу удома війни через великі втрати особового складу, пишу своєму звіті Інститут вивчення ISW.

Аналітики інститут нагадали що нещодавні опитування у РФ показали, що у російського суспільства залишається здебільшого апатичні настрої щодо війни проти України і негативні щодо другої хвилі мобілізації.

Російські диктатор Путін та його оточення уникали коментування другої річниці початку повномасштабної війни, намагаючись зберегти суспільну апатію до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції.

Експерти ISW вважають, що Путін, ймовірно, розуміє, що ще одна хвиля мобілізації буде в цілому непопулярною і не хоче викликати широке обурення серед населення. Разом з тим у диктатора буде менше приводів перейматись суспільною думкою після свого переобрання в березні 2024 року, тому він піде на формування нових військових підрозділів, попри негативну суспільну думку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГУР уже відомі результати голосування на "виборах Путіна".

Крім того, ми раніше інформували, що країни G7 оприлюднили заяву щодо другої річниці російського вторгнення.

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