Аналітики ISW розповіли, навіщо Путін "проявляє інтерес" до переговорів

Найближчим часом не варто розраховувати на те, що Путін буде зацікавлений у реальних переговорах.

Російський диктатор Путін наразі не зацікавлений у справжніх мирних переговорах щодо припинення агресії проти України. Таким чином Путін намагається схилити Захід до поступок, які порушать суверенітет України.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW продовжує вважати, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у сумлінних переговорах і лише симулює інтерес до них в окремих випадках у рамках ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб схилити Захід до випереджальних поступок, які порушать суверенітет України", - йдеться у звіті.

Крім того, експерти інституту вважають, що найближчим часом не варто розраховувати на те, що Путін буде зацікавлений у реальних переговорах.

Аналітики надали, що нещодавно російський диктатор виклав теорію перемоги Росії в Україні, яка базується на його впевненості у здатності російських військ необмежено проводити наступальні дії, щоб пережити підтримку України з боку Заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швейцарії зробили несподівану заяву щодо арешту Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що премʼєрка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала "мирну пропозицію" Путіна.

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