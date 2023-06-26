Аналітики розповіли, як вплинуло повстання Пригожина на дії російських військ в Україні

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки в районі Бахмута, вздовж адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями та на заході Запорізької області.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Один з російських військових блогерів стверджував, що українські сили просунулися на південний захід від Великої Новосілки, хоча ISW не може підтвердити це твердження. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News, опублікованому 25 червня, заявив, що основний удар контрнаступу ще не розпочався.

Схоже, збройне повстання Вагнера 23-24 червня суттєво не вплинуло на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні. Як російські, так і українські джерела повідомили, що бої тривали, як завжди, на всій лінії фронту, причому російські війська здійснили відносно більшу кількість наземних атак біля Бахмута, ніж за останні кілька днів.

Деякі російські джерела використовували збройне повстання як риторичний прийом, щоб завчасно звільнити російські війська від будь-яких досягнень України 24 і 25 червня.

Зазначимо, що ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

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