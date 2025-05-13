Аналітик пояснив, чому Путін не поїде до Туреччини і скільки ще триватиме війна

Диктатор Путін та президент Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Реклама

Російський диктатор Путін не поїде на переговори з українським президентом Володимиром Зеленським до Туреччини, оскільки це виглядало б як передача ініціативи, яку Кремль намагається утримувати.

Таку думку в етері Еспресо висловив політичний аналітик Володимир Горбач.

«На мою думку, Путін не поїде до Стамбулу, звичайно. Поїхати на зустріч з Зеленським — це означало б віддати йому ініціативу. А Путін навпаки всіма цими маневрами бореться за те, щоб володіти ініціативою, зокрема в переговірному процесі і не відпускати її з рук», — вважає він.

Реклама

Горбах заявив, що Путін буде далі намагатись розхитати єдність України та країн-партнерів, тому висуватиме подальші ініціативи.

«Я не виключаю, що навіть в силовий спосіб — через демонстрацію нових уявних чи недорозроблених військових спроможностей та лякати західних партнерів, щоб вони більше тисли на Україну і йшли на виконання російських умов та ультиматумів», — заявив Горбач.

Він зазначив, що російсько-українське протистояння це війна ультиматумів, і це може продовжуватись вічно.

«Ультиматум на ультиматум — всі ухиляються від прямої відповіді і гра продовжується. І це погана гра. Я думаю, що ця кривава війна буде продовжуватися ще мінімум до осені. Якщо він не скористався пропозиціями Трампа, своїми ж проголошеними перемир’ями на Великдень та 9 травня, то немає жодних підстав очікувати, що він навіть, якщо пообіцяє це припинення, то його не буде. Риторично, може казати, що ми ось припинили і брехати в очі, що Росія не стріляє, стріляє Україна», — підсумував аналітик.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Білого Дому Дональда Трампа про переговори з РФ у Стамбулі.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп вважає, що Росія та Україна зможуть домовитися про 30-денне перемир’я.