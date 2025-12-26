Аналітик пояснив, чому Путін вже більше не може існувати без війни

Диктатор Путін / © Associated Press

Україні варто зосередитися не на п’ятій статті НАТО, а на формуванні альтернативного контуру безпеки, адже диктатор Путін фактично вже не може існувати без війни.

Таку думку в етері Еспресо висловив консультант зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

За його словами, сама система колективної безпеки НАТО залишається до кінця неперевіреною, оскільки п’ята стаття Альянсу застосовувалася лише один раз — після терактів проти США.

«Мені здається, що насправді саме НАТО ще не до кінця розуміє, як працює п’ята стаття. Вона фактично застосовувалася лише один раз — після нападу Аль-Каїди на США», — зазначив Богданов.

Він звернув увагу, що на тлі заяв адміністрації президента США Дональда Трампа та прямих погроз Путіна країнам Балтії залишається відкритим питання, як Альянс діятиме у разі реальної атаки.

«Ми бачимо абсолютно відкриті погрози Путіна тим самим країнам Балтії — Литві, Латвії, Естонії. І ми насправді не знаємо, як ця стаття спрацює в реальній кризі», — наголосив експерт.

На його переконання, якщо відкинути дипломатичні формули, існують лише дві базові гарантії безпеки для України — власні Збройні сили та можливість стабільно забезпечувати їх грошима й озброєнням.

«Є дві реальні гарантії безпеки: Збройні сили України і спроможність держави фінансувати їх та забезпечувати зброєю. Саме на цьому ми маємо зосереджуватися», — пояснив Богданов.

Водночас він зазначив, що навіть чисельність армії у 800 тисяч військових у мирний час є непідйомною для української економіки.

«Україна просто не має грошей, щоб утримувати таку армію, навіть якщо спрямувати на це весь бюджет. Поки економіка не відновиться, нам потрібні зовнішні гарантії фінансування і постачання зброї, особливо авіації», — підкреслив він.

Юрій Богданов також зауважив, що Росія загрожує не лише Україні, а й іншим державам НАТО, незалежно від формального членства.

«Ми маємо розуміти, що Росія загрожує і країнам НАТО. І саме тому потрібно говорити про інший контур безпеки — Скандинавія, Україна, країни Балтії, Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія», — зазначив експерт.

За його словами, ці держави мають спільні інтереси, а Україна є унікальною через реальний бойовий досвід.

«Україна — єдина демократична країна в Європі, яка має повноцінний бойовий досвід. І це робить нас важливим елементом майбутнього європейського контуру безпеки», — наголосив Богданов.

Він також переконаний, що Європа й Україна мають заздалегідь узгодити спільний план оборони на випадок нападу РФ, адже Путін не здатен відмовитися від війни як інструменту політики.

«Перспектива нападу на країни Балтії може бути значно ближчою, ніж 2026–2027 роки. Якщо Путін зрозуміє, що в Україні він зайшов у глухий кут, він може спробувати дестабілізувати Європу — гібридно або напряму», — пояснив експерт.

Окремо Богданов розкритикував поточні переговорні процеси, назвавши їх імітаційними.

«Механізми припинення вогню, відведення військ і гарантії безпеки не обговорюються по суті. Їх не розкладають на конкретні управлінські рішення, які можна реалізувати в реальності», — сказав він.

За його словами, нинішні формулювання лише створюють ілюзію процесу.

«Я не бачу там ні капітуляції, ні реального миру. Це процес заради процесу. Для Росії ці формулювання неприйнятні, а Путін, як і раніше, розраховує дотерпіти», — підсумував Юрій Богданов.

Раніше повідомлялося, що США опублікували дослівні стенограми переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Джорджем Бушем, які відбулися у 2001 та 2008 роках. Документи демонструють, що заперечення української державності було частиною світогляду Кремля задовго до повномасштабної війни.

Ми раніше інформували, що мирний план із 20 пунктів, подробиці якого нещодавно озвучив президент Володимир Зеленський, не буде підписаний, а його оприлюднення переслідує певні політичні цілі.