Аналітик пояснив, як США змусили Росію припинити ядерний шантаж

Ядерна зброя / © Getty Images

Реклама

США натиснули на Росію та змусили Кремль припинити використовувати ядерну риторику як засіб тиску на країни Заходу.

Таку думку в етері Еспресо висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Олексій Їжак.

«Президент США Дональд Трамп зробив те, чого не робив до нього жоден американський президент: він зняв табу на американську ядерну риторику. У відповідь на чергові погрози ядерною зброєю на адресу США з боку голови партії „Єдина Росія“ і колишнього президента Росії Медведєва, Трамп розпорядився відправити ядерні підводні човни у відповідні регіони», — зазначив експерт.

Реклама

За словами Їжака, цей «ядерний наїзд» Трампа на Медведєва, підкріплений маневрами субмарин, може бути не емоційною реакцією, а холоднокровною пропозицією до Путіна — або змінити політику щодо війни проти України, або призвести до краху власного режиму.

«Позбавлена звичного інструменту ядерного шантажу, РФ тепер не зможе з колишньою ефективністю обмежувати потік американської зброї Україні і вимагати заборони її використання по російській території», — вважає експерт.

Він нагадав, що саме ядерний шантаж у першій половині 2022 року на кілька місяців затримав постачання Україні польової артилерії та бронетехніки, а також обмежив передачу легкого озброєння для партизанської війни.

Після маневрів американських підводних човнів Кремль більше не наважився продовжувати ядерну риторику. Замість цього Путін нагадав про проєкт «Орешник», а Міністерство закордонних справ РФ заявило про вихід із самообмежень щодо ракет середньої і меншої дальності.

Реклама

«Проєкт „Орешник“ виявився безглуздим, ракета має дуже великі проблеми при пусках на мінімальну дистанцію — навіть тисячу кілометрів. Вони катастрофічно неточні. Корисне навантаження приблизно у тонну не дозволяє досягти кращої бойової ефективності, ніж одна надзвукова Х-22 або два балістичні „Іскандери-М“, але за набагато вищої вартості — десятки мільйонів доларів проти мільйонів. І робити це доводиться, відволікаючи виробничі потужності з виробництва „Ярсів“, якими з великим напруженням РФ намагається утримати баланс стратегічних озброєнь зі США», — пояснив Їжак.

Він також зазначив, що у Росії відсутні інші неядерні способи привернути увагу США або змусити їх змінити фокус у діалозі.

«Єдина цінність „Орешника“ як зброї — у тому, що його запуск реєструється американськими системами раннього попередження про ракетний напад, і це, за практикою взаємодії ядерних держав, вимагає комунікацій, які незалежні від усіх інших обставин», — підкреслив аналітик.

На думку експерта, своїми заявами про «Орешник» РФ намагається послати сигнал, що готова відмовитись від його запусків, якщо Україна не отримає нові ударні системи дальністю від 500 до кількох тисяч кілометрів і не використовуватиме їх проти території РФ.

Реклама

«Це та сама історія, що й натяки Росії на можливість повітряного перемир’я — мовляв, Москва припинить авіаудари по українських містах, якщо Україна не отримає додаткових засобів повітряного ураження по цілях у РФ», — зазначив Їжак.

Він підсумував, що Кремль більше не може використати ядерну риторику, аби зупинити чергову хвилю західної військової допомоги Україні чи обмежити її застосування по цілях на території Росії.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента прокоментували стримування ядерних погроз путінського посіпаки Дмитра Медведєва.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що у відповідь на «ядерні погрози» Дмитра Медведєва віддав наказ про розміщення двох атомних підводних човнів.