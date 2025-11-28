Аналітик розповів, коли можливий початок реальних переговорів щодо завершення війни

Коли можливі мирні переговори / © ТСН.ua

Реклама

Більш-менш конструктивний раунд переговорів щодо американського «мирного плану» можливий не раніше середини січня.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

«Хтось з американців точно поїде до Москви, і розмова відбудеться на рівні дипломатів. Це буде один із епізодів довгої роботи, де немає гарантій успішного завершення», — пояснив Горбач.

Реклама

Водночас він зазначив, що нинішній етап перемовин може бути зірвано, зокрема через витоки інформації про неформальні контакти між спецпредставником США Стівом Віткоффом та російськими чиновниками.

«Маю інтуїтивне очікування, що цей тур переговорів буде зірвано — не в останню чергу через витоки про кулуарні розмови американців, тобто Віткоффа з його російськими візаві», — сказав експерт.

За словами Горбача, оприлюднення записів переговорів Віткоффа та Ушакова матиме наслідки у США.

«Виток плівок на якийсь час відтермінує довіру. В американській політиці будуть скандали — преса, конгресмени, всі будуть незадоволені Білим домом і вимагатимуть усунення Віткоффа від роботи. Чи вдасться їм цього добитися — невідомо, але вимушена пауза буде», — зазначив він.

Реклама

Експерт припустив, що наступний більш продуктивний раунд переговорів може відбутися лише за кілька місяців.

«Більш-менш продуктивний і конструктивний раунд переговорів може бути, я думаю, не раніше середини січня», — підсумував Горбач.

Раніше повідомлялося, що мирні зусилля Трампа розбилися об жорсткі вимоги Кремля й непохитність України, а Європейські союзники попереджають про небезпечну стратегію США.

Ми раніше інформували, що росіяни з самого початку не мали наміру втілювати план із 28 пунктів, який вони ж і передали США як можливу основу для переговорів.