Експерти ISW проаналізували виступ Путіна на Алясці

Діктатор Путін

Виступ російського диктатора Путіна перед пресою на Алясці показав, що він не готовий змінювати свою позицію щодо війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, Путін навіть порушив протокол та першим взяв слово на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Під час виступу диктатор повторив низку старих кремлівських наративів про війну в Україні, «спільну історію» та відносини між США і Росією.

Зокрема, він знову наголосив на потребі «усунення корінних причин» війни, під якими Кремль розуміє розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію російськомовних в Україні. Також Путін звинуватив європейські держави у спробах зірвати переговорний процес.

«На спільній пресконференції Путін не дав жодного сигналу про готовність змінити свої воєнні цілі чи йти на компроміси», — підкреслили в ISW.

Аналітики зазначили, що його риторика залишається незмінною від 2021 року.

«Він повторює одні й ті самі аргументи, щоб виправдати агресію проти України, і демонструє, що його погляди на український суверенітет не зазнали жодних змін», — наголосили у звіті.

Ймовірно, Путін використав візит на Аляску, аби знову озвучити тезу про «спільне коріння» Росії та України й назвати українців «братнім народом».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп передав вимоги російського диктатора Путіна, які він озвучив на саміті на Алясці 15 серпня, щодо українських територій.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість скорочення військової присутності Сполучених Штатів у Європі.