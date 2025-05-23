Андрія Портнова вбив професіонал: деталі про перебіг розслідування

Андрій Портнов / © ТСН

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Іспанські правоохоронці вважають, що вбивство колишнього українського чиновника Андрія Портнова в передмісті Мадрида було не випадковим, а ретельно спланованим замовленням.

Про це повідомляє іспанське видання El País.

Портнова було застрелено вранці 21 травня у районі Посуело-де-Аларкон, де чоловік мешкав із родиною. Саме там розташована Американська школа, яку відвідували його діти.

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За попередніми даними, вбивця чатував біля автомобіля Портнова і відкрив вогонь, випустивши щонайменше дев’ять куль. На місці події поліція знайшла відповідну кількість гільз. Нападник використовував пістолет із глушником, що свідчить про високий рівень підготовки.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії зазначає, що напад був професійно виконаний. Вбивця, ймовірно, мав заздалегідь продуманий маршрут для втечі і не діяв сам. Серед версій — зміна транспорту та підтримка з боку спільників.

Зараз слідчі аналізують відеозаписи з камер спостереження та встановлюють контакти і зв’язки Портнова в Іспанії.

Мотиви вбивства Андрія Портнова

Портнов, який обіймав високі посади в уряді експрезидента України Віктора Януковича, був відомий тісними зв’язками з проросійськими структурами та активною діловою діяльністю після втечі з країни. Це створює широке поле для потенційних мотивів, включно з політичними та економічними.

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«Поки що нічого не зрозуміло», — цитує слідчих El País, — але в розшуку перебуває кілька осіб.

Портнов фігурував у корупційних розслідуваннях, а також перебував під санкціями США. Іспанські правоохоронці вже звернулися по допомогу до українських та європейських органів для отримання додаткових матеріалів.

Хоча офіційні особи наразі утримуються від коментарів щодо підозрюваних, джерела видання наголошують: основна версія — це замовне вбивство, що могло бути спровоковане політичними чи фінансовими мотивами.

Нагадаємо, Портнова застрелили 21 травня в іспанському місті Посуело-де-Аларкон, поблизу Мадрида. Спершу іспанська поліція інформувала, що вбивство скоїла група озброєних осіб.

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Одразу у день вбивства ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що існують дві відкриті лінії розслідування: зведення рахунків з боку організованої злочинності або дії політичного характеру.

До слова, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун не виключає, що за вбивством Портнова може стояти Росія. Москва могла прагнути використати це як інформаційну операцію проти України, мовляв «це країна вбивств, вони ліквідують всіх, до кого тільки можуть дістатися руками».