Андрій Смирнов розповів про три моделі спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України

Рішення про трибунали має ухвалюватися на засіданні ООН.

За результатами практичних дискусій із союзниками України та іншими країнами цивілізованого світу сьогодні «на столі» три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України.

Про це повідомив заступник керівника ОП Андрій Смирнов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, по-перше, планується створення Спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН з ухваленням відповідної резолюції ГА ООН.

Також читайте Британія допоможе Україні у створенні трибуналу для російських високопосадовців

«По-друге, планується створення Трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу. Й по-третє, створення Спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження у Європі, міжнародна підтримка)», — розповів заступник керівника ОП.

Він наголосив, що перші два варіанти є прийнятними та дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретних міжнародних злочинцях.

«Третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки агресії, що триває, до рівня «міждержавного конфлікту», — додав Смирнов.

Політик зазначив, що світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності і визнання.

«Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора», — додав він.