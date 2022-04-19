Анкета для вступу України до ЄС: в Єврокомісії обіцяють швидко розглянути опитувальник

Анкета для вступу України до ЄС: в Єврокомісії обіцяють швидко розглянути опитувальник

Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер підтвердив, що українська влада передала до Брюсселя першу частину опитувальника з відповідями у зв'язку з наміром країни отримати статус держави-кандидата на вступ до ЄС.

Тепер у Єврокомісії очікують на відповіді на другу частину цього опитувальника.

Про це Мамер сказав на брифінгу в Брюсселі 19 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Після чого ми старанно працюватимемо, щоб сформулювати висновок. Але немає жодних спеціально встановлених термінів", – зауважив представник Єврокомісії, додавши, що працювати над цим постараються швидко і якнайкраще.

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Мамер також пояснив різницю між двома частинами опитувальника.

"Перша частина стосується політичних та економічних критеріїв. А друга частина буде присвячена застосуванню досягнень Європейського Союзу (системи нормативних актів, судових рішень та інших документів правового значення – ред.)", – сказав він.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленськй повідомив, що передав голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Українська влада передала Брюсселю відповіді на першу частину опитувальника, створеного Єврокомісією

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