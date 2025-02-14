Анонс Трампа про перемовини та ситуація на фронті: головні новини ночі 14 лютого 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 лютого 2025 року:
- Високопосадовці України, РФ та США зустрінуться у Саудівській Аравії — Трамп Читати далі –>
- У Києві прогриміли вибухи Читати далі –>
- Стало відомо, що росіяни просунулися в Дворічній, Андріївці, біля Фиголівки та Бурлацького Читати далі –>
- Стало відомо, що відбувається на Покровському напрямку Читати далі –>
- Вночі над Україною літали дрони: де прозвучали вибухи Читати далі –>
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