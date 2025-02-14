Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Анонс Трампа про перемовини та ситуація на фронті: головні новини ночі 14 лютого 2025 року

Анонс Трампа про перемовини та ситуація на фронті: головні новини ночі 14 лютого 2025 року

Уночі 14 лютого частину України охопила повітряна тривога: лунала сирена / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 лютого 2025 року:

  •  Високопосадовці України, РФ та США зустрінуться у Саудівській Аравії — Трамп Читати далі –>
  • У Києві прогриміли вибухи Читати далі –>
  • Стало відомо, що росіяни просунулися в Дворічній, Андріївці, біля Фиголівки та Бурлацького Читати далі –>
  • Стало відомо, що відбувається на Покровському напрямку Читати далі –>
  • Вночі над Україною літали дрони: де прозвучали вибухи Читати далі –>

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація