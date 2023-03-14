Анонсував "дуже круті новини": Єрмак зустрівся з польською делегацією

У понеділок, 13 березня, голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з польською делегацією. До її складу ввійшли державний секретар Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк та член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

На зустрічі порушували питання оборонної підтримки, європейської та євроатлантичної інтеграції й участі Польщі у відбудові України, повідомив Єрмак на своєму Telegram-каналі.

"Поінформував польську сторону про ситуацію на фронті та подякував за вагому оборонну підтримку з боку Польщі, зокрема за лідерську роль у створенні танкової коаліції. Було окремо предметно обговорено подальше посилення оборонної взаємодії між Україною та Польщею", - зазначив він.

Очільник ОП нагадав, що одна з найскладніших проблем, спричинених повномасштабною агресією РФ - масове викрадення окупантами українських дітей. У цьому контексті Польща позитивно відзначила намір започаткувати спільну з Єврокомісією ініціативу з метою об’єднання зусиль, збору доказів, визначення шляхів пошуку викрадених дітей та притягнення винних до відповідальності.

Україна завершує виконання рекомендацій Єврокомісії щодо статусу кандидата на членство у ЄС, зазначив Єрмак. Також він анонсував "дуже круті новини".

Нагадаємо, голова МЗС Польщі Збігнєв Рау розповів, як його російський колега Сергій Лавров "відверто брехав" за 9 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він удавав, що Москва нібито не планує напад.

Новий пакет допомоги: в Києві пройшла зустріч італійської делегації з Андрієм Єрмаком

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