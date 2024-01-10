Антиконституційні норми в законопроєкті про мобілізацію: комітет може рекомендувати виключити їх

Йдеться про низку обмежень щодо ухилянтів від мобілізації, які раніше розкритикував омбудсмен.

Парламентський Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки може рекомендувати виключити з законопроєкту про мобілізацію ті норми, які суперечать Конституції України. Раніше ці норми розкритикував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Про це голова Комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

"Скоріш за все, – це моя думка – ми будемо рекомендувати виключити норми, які суперечать Конституції. Тобто фактично те, що говорив представник комітету з прав людини (уповноважений ВР з прав людини – ред.) Дмитро Лубінець, я буду особисто підтримувати. І плюс ми надали пропозиції, що потрібно прибрати як такі, що не відповідають Конституції України", – розповів народний депутат.

Зауважимо, Лубінець заявляв, що в законопроєкті про мобілізацію Конституцію порушують низка обмежень щодо ухилянтів від мобілізації: заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

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"Коли будуть голосування за рекомендації, ми побачимо, наскільки стейкхолдери – Міністерство оборони і Генштаб – прислухалися до пропозицій Лубінця і моїх, в тому числі і комітету або тих депутатів, які проголосують "за" ці рекомендації", – додав Завітневич.

Додамо, в парламенті зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію: урядовий та чотири альтернативних. Основний законопроєкт від Кабміну спровокував дискусії, і в декількох комітетах ВР вже відмовилися підтримувати його.

До слова, напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада 11 січня може в першому читанні розглянути урядовий законопроєкт про мобілізацію. Текст законопроєкту винесуть на голосування без змін.

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