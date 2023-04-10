"Антилопа просить гарантії безпеки в пащі крокодила": в ОП прокоментували дивне прохання Лукашенка до Шойгу

Подоляк наголосив, що єдина загроза для Білорусі – це Росія.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який попросив у Росії гарантії безпеки для своєї країни.

Про це Подоляк написав у Тwitter.

Він наголосив, що "єдина екзистенційна загроза для Білорусі – це Росія, що прямо декларує поглинення країни. Радник голови ОП нагадав, що Кремль наражає на небезпеку Білорусь і сусідні країни своїми ядерними витівками.

"Складно уявити антилопу, що просить гарантії безпеки в пащі крокодила. Дивні бажання, які потребують уже не політичного аналізу", – додав Подоляк.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 квітня Лукашенко та Шойгу провели зустріч у Мінську. Під час зустрічі самопроголошений президент попросив у Шойгу гарантії безпеки для Білорусі.

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